بالصور... ضبط حوالي 14 طن من مخدر الحشيش في ميناء مملكة عربية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن كمية المخدرات التي حجزتها مصالح الأمن الوطني، ظهر يوم أمس السبت 5 كانون الثاني/ يناير، بميناء طنجة المتوسط، بلغت 13 طنا و750 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وقالت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، إن مصالح الأمن الوطني المغربية حجزت في ميناء طنجة المتوسط ما كميته 13 طنا و750 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية تهريب كمية من المخدرات كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدوليhttps://t.co/BUG0xZHXdb pic.twitter.com/WSHs7T9myC — ahay.com (@alhayatalyaoum1) January 5, 2019

​وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة كانت قد مكنت من العثور على شحنات المخدرات المحجوزة داخل تجويف وسط شاحنة موصولة بمقطورة للنقل الدولي، بعدما تم ضبطها بأحد أرصفة الميناء.

أمن ميناء طنجة المتوسط يحبط عملية تهريب كمية مهمة من المخدرات https://t.co/0JsZbvpTvU pic.twitter.com/GRsmGJyFaJ — bilahodoud (@bilahodoud_ma) January 5, 2019

​وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض توقيف كل المتورطين في هذه القضية، والكشف عن امتدادات وارتباطات الشبكة الإجرامية التي يشتبه تورطها في محاولة تهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات.