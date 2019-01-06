عاصفة تقطع الطريق الدولي بين سوريا ولبنان وتغلق الموانئ السورية (فيديو)

أدى تساقط الثلوج المتوسط إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين سوريا، ولبنان وإحداث أضرار في العديد من المناطق اللبنانية، فيما أغلقت المديرية العامة للموانئ البحرية في سوريا إغلاق جميع المرافئ والموانئ بسبب العاصفة التي تضرب شرق البحر المتوسط.

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العاصفة التي تضرب مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أدت إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين سوريا ولبنان وإحداث أضرار في العديد من المناطق اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ضهر البيدر قفل أمام جميع المركبات بسبب تساقط الثلوج.

وتسببت العاصفة التي تضرب لبنان بوقوع أضرار في العديد من القرى والبلدات الساحلية والسهلية وتخريب المنتجات الزراعية ورفع منسوب النهر الكبير في قضاء عكار شمال لبنان.

من جهتها أعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية في سوريا اليوم إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة على الساحل السوري في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ونقلت "سانا" عن مدير الموانئ البحرية في وزارة النقل العميد أكرم ابراهيم تأكيده أنه تم إطلاق تحذيرات لكل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ إجراءات الحيطة لمواجهة العاصفة والأحوال الجوية تحسبا لأي طارئ.