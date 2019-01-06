عريقات يدين تجول فريدمان وبولتون في مدينة القدس

رام الله — سبوتنيك. وقال عريقات، في بيان مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "جولة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مع السفير فريدمان في القدس المحتلة اليوم انتهاك للقانون الدولي".
والتقى بولتون، الذي وصل إلى إسرائيل أمس السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. وقال في مؤتمر صحفي مشترك إن "القدس مدينة رائعة وهي الآن معروفة بأنها مقر السفارة الأمريكية".
وتوترت العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نهاية 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل رسميا، وعزم بلاده نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
ولم تمض أشهر حتى زاد التوتر الفلسطيني الأمريكي بعد قرار واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ما اعتبره الفلسطينيون ابتزازا لإجبارهم على قبول مشروع سياسي لم يعرض عليهم بعد بعنوان "صفقة القرن".
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