نتنياهو يطالب أمريكا بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب على واشنطن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، بالتزامن مع قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وكتب نتنياهو على "تويتر" اليوم الأحد 6 يناير / كانون الثاني الجاري: "قرر الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بأورشليم كعاصمة إسرائيل وقام بنقل السفارة الأمريكية إلى هنا، هذا هو قرار تاريخي رحبنا به".

قلت للسيد بولتون: أنتم تدعمون إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه. هذا يحظى بتقدير من قبل جميع المواطنين الإسرائيليين وجميع أصدقاء إسرائيل في كل أنحاء العالم.



إضافة لذلك, أنتم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونحن نمارس هذا الحق باستمرار. pic.twitter.com/h2Gg12wNpz — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 6, 2019

وأضاف: "قلت لجون بولتون، أنتم تدعمون إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه، وهذا يحظى بتقدير من قبل جميع المواطنين الإسرائيليين وجميع أصدقاء إسرائيل في كل أنحاء العالم".

قلت للسيد بولتون: غدا, إذا سمح لنا الطقس بذلك, سنزور الجولان. الجولان مهم جدا لأمننا وعندما ستكون هناك ستستطيع أن تفهم جيدا لماذا لن ننسحب من الجولان ولماذا من المهم أن جميع الدول ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. تحدثت عن هذا الموضوع مع الرئيس ترامب. pic.twitter.com/OiUR39ZfI6 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 6, 2019

وتابع: "أنتم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونحن نمارس هذا الحق باستمرار"، موجه حديثه إلى بولتون، الذي يزور إسرائيل: "إذا سمح الطقس سنزور الجولان، والجولان مهم جدا لأمننا وعندما ستكون هناك ستستطيع أن تفهم جيدا لماذا لن ننسحب من الجولان ولماذا من المهم أن جميع الدول ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وتحدثت عن هذا الموضوع مع الرئيس ترامب".