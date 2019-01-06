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22:14 06 يناير/ كانون الثاني 2019
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    طائرة ركاب

    سوريا تحضر مطاراتها لاستقبال عودة الطيران العربي والأجنبي

    © Photo / CC0
    العالم العربي
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    بدأت وزارة النقل السورية استعدادها لاستقبال حركة عودة الطيران الأجنبي المتوقعة قريبا بعد عودة الاستقرار إلى معظم الأراضي السورية والانفتاح العربي والأجنبي.

    وأفاد موقع "الوطن أون لاين" أن وزارة النقل السورية وجهت القائمين على النقل الجوي باتخاذ كافة الإجراءات والتأكد من جاهزية المطارات لاستقبال رحلات شركات الطيران وتخديمها بشكل كامل ورفع درجات الاستعداد للتعامل مع كافة المواقف والحالات الطارئة وتقديم أفضل الخدمات للركاب.

     

    طائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
    © Sputnik . Sergey Mamontov
    مؤسسة الطيران السورية قادرة أن تصبح أول مشتر لطائرات "إم إس 21"
    وقال الموقع أن ذلك يأتي تزامنا مع توقع ازدياد حركة النقل الجوي إلى سوريا في المرحلة القريبة القادمة وكثافة التشغيل إلى المطارات السورية.
    وتعتبر  الشركة الخارجية الوحيدة المشغلة بانتظام من وإلى سوريا هي شركة "فلاي بغداد" العراقية، وتملك مؤسسة الطيران العربية السورية ٥ طائرات وه مطارات مدنية في دمشق وحلب والقامشلي واللاذقية ودير الزور.

     

    وكان وزير النقل السوري علي حمود ذكر في وقت سابق أن الوزارة تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس لتحمل الحمولات الكبيرة، وأن الوزارة مستمرة بالعمل على تطوير المطارات السورية وإحداث مطارات مدنية جديدة.

    ونقلت "سانا" عن الوزير حمود أثناء كلمته أمام مجلس الشعب السوري في جلسته المخصصة لبحث أداء وزارة النقل وما حققته من خططها، أن الوزارة تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس لتحمل الحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة.

    ونوه حمود إلى أن "مؤسسة الطيران العربية السورية حصلت على شهادة السلامة والأمان من المنظمة العالمية للطيران وبذلك أثبتت سورية أنها رغم الحرب مازالت جاهزة لتكون بأعلى مستويات العمل الجوي الفني والمهني مبينا أن الوزارة مستمرة بالعمل على تطوير المطارات السورية وإحداث مطارات مدنية جديدة وهناك اتفاقيات مبدئية مع الجانب الروسي بهذا الشأن".

    وردا على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير النقل أن عدد طائرات أسطول النقل الجوي يبلغ خمس طائرات وسيصل قريبا إلى سبع طائرات ذات سعة مقعدية كبيرة لتشغيل الخطوط إلى المحطات المسموح لمؤسسة الطيران السورية بالوصول إليها كما يتم العمل على فتح خطوط جديدة.

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    أخبار إعادة الإعمار في سوريا, الحكومة السورية, سوريا
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