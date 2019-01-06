منها مصر وتركيا...استثمارات السوريين تنعش أسواق دول النزوح السوري

أشارت تقارير إلى التأثيرات الإيجابية التي طرأت على اقتصادات عدد من الدول التي لجأ لها السوريين خلال الأزمة التي تعيشها بلادهم، مسببين نقلة إيجابية لها من خلال المشاريع المؤثرة والناجحة في مختلف المجالات.

وبين رصد نشره موقع "داماس بوست" أهم استثمارات السوريين في دول الجوار والتي ساهمت في زيادة معدلات التنمية لتلك الدول سواء عن طريق انخراط السوريين في النشاطات الاقتصادية أو إنفاقهم على تكاليف معيشتهم أو حتى عن طريق استفادة تلك الدول من المساعدات التي يتلقوها بحجة وجود السوريين فيها.

© Fotolia / Andrey Burmakin استثمارات المغتربين السوريين في الخارج بلغت 53 مليار دولار

وصل عدد الشركات المؤسسة من قبل سوريين في مصر العام الماضي 818 شركة، أي ما يعادل ربع عدد الشركات المؤسسة بواسطة أجانب، وبلغت قيمة التدفقات من هذه الشركات عام 2018 حوالي 69.93 مليون دولار، كما أكدت الحكومة المصرية تزايد الاستثمارات السورية في الآونة الأخيرة بمعدل 30% عن الفترات السابقة.

وذكر تقرير لمؤسسة "البحوث والاستشارات" في بيروت أن نصف الناتج المحلي لقطاع التعليم والصحة والاستثمار اللبناني جاء من إنفاق السوريين في هذا المجال، كما أوضح التقرير أن النزوح السوري يدخل للبنان نحو 2 مليار دولار سنوياً من المساعدات الدولية للنازحين عدا الإنفاق الخاص للسوريين والتحويلات القادمة إليهم من الخارج.

كما أسس السوريين أكثر من 10 آلاف شركة في تركيا بمعدل 4 شركات يومياً خلال 7 سنوات، كما بينت صحيفة "ديلي صباح" أن أكثر من 59% من رجال الأعمال السوريين حققوا نجاحات باهرة في تركيا وفق عدة إحصاءات واستبيانات.

وأفادت إحصائية صادرة عن الحكومة السودانية أن عدد المستثمرين السوريين بين 1995 و2011 قفز من 200 مستثمر إلى 3 آلاف مستثمر، موضحة أن الاستثمارات السورية احتلت المرتبة الثانية في السودان.

وساهم السوريين بنحو 20% من النمو الكلي بالأردن من خلال نشاطاتهم ومساهماتهم الاقتصادية حيث بلغت قيمة الأموال السورية في الأردن حوالي 4 مليار دولار سنوياً.