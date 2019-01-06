المعارضة السورية تطالب الدول العربية إعادة النظر في قرارها بشأن سوريا

دعا رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري الدول العربية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن استئناف العلاقات مع سوريا.

© AP Photo / SANA وكالة: زيارة البشير للأسد بحثت إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

الدوحة — سبوتنيك . وقال الحريري، في مؤتمر صحفي في الرياض اليوم الأحد 6 يناير/ كانون الثاني الجاري: "نحن أمام لحظة تاريخية، ونأمل أن لا يبتعد الزعماء العرب عن السوريين، وأن تعيد هذه الدول النظر في قرارها بشأن العلاقات مع سوريا".

وقال الحريري: "التهديد الإيراني ضد الدول العربية يمر عبر سوريا".

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق الشهر الماضي وقالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان دون انقطاع.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011، ويتعين من أجل عودة سوريا أن تتوصل الجامعة لتوافق بين أعضائها على هذه الخطوة.