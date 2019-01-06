"أنصار الله" تناقش مع نائب المبعوث الأممي عوائق اتفاق تبادل الأسرى

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله" عبدالقادر المرتضى، في منشور على "فيس بوك" إن جلسة خاصة عقدت في صنعاء الليلة، مع نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، بشأن ملف الأسرى، ناقشت ما وصفها بمحاولة إفشال اتفاق تبادل الأسرى.

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وأوضح أن الجلسة تناولت "عدم تجاوب الطرف الآخر حتى الآن مع اتفاق تشكيل لجنة انتشال الجثث، والمماطلة في رفع الإفادات الصحيحة عن الكشوفات وإنكار وجود مئات الأسرى الذين نعرف أماكن سجونهم، ورفض الإفصاح عن المخفيين قسريا من الأسرى والمعتقلين".

وذكر المرتضى أن من ضمن العوائق "اعتراض الإمارات ومرتزقتها على الاتفاق ورفض التعامل معه، ومماطلة السعودية وإخفائها لمئات الأسرى في سجونها رغم اعترافها بهم مسبقاً".

وأكد رئيس لجنة أسرى "أنصار الله" في اللقاء أن "كل هذه العوائق تأتي بشكل متعمد من الطرف الآخر في محاولة منهم لإفشال الاتفاق وتعطيله".

وأبدى الاستعداد "للتعامل بكل إيجابية مع الاتفاق وتنفيذه حرفياً في حال كان الطرف الآخر جاهزاً لذلك".

وأكد الرفض المطلق لأي تجزئة أو انتقائية للاتفاق، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على الطرف المعيق والمعرقل للاتفاق وإعلان ذلك للرأي العام.