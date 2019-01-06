الحوثي: خطة أمريكية لتسريح المؤسستين العسكرية والأمنية كما فعلوا بالعراق

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "طالبنا بتسليم المرتبات للجميع، ونعتبر عدم تسليم المرتبات للمؤسستين العسكرية والأمنية خطوة إجرامية وخطة أمريكية يقدم عليها العدوان ومرتزقته تؤسس لتسريح الجيش والأمن كما فعلوا بالعراق".
وأضاف: "لن نقبل بها كونها مؤامرة مفضوحة ضد الأشاوس الأبطال في هاتين المؤسستين اللتين رفضتا الانصياع للعدوان".
طالبنا بتسليم المرتبات للجميع— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 6, 2019
ونعتبر عدم تسليم المرتبات للمؤسستين العسكرية والأمنية خطوة إجرامية وخطة أمريكية يقدم عليها العدوان ومرتزقته تؤسس لتسريح الجيش والأمن كما فعلوا بالعراق
ولن نقبل بهاكونها مؤامرة مفضوحة ضد الأشاوس الأبطال في هاتين المؤسستين اللتين رفضتا الانصياع للعدوان
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