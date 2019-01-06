الحوثي: خطة أمريكية لتسريح المؤسستين العسكرية والأمنية كما فعلوا بالعراق

اعتبر القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، عدم دفع الحكومة الشرعية رواتب قوات الجيش والأمن في المناطق غير الخاضعة لها، خطوة لتسريحها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "‏طالبنا بتسليم المرتبات للجميع، ونعتبر عدم تسليم المرتبات للمؤسستين العسكرية والأمنية خطوة إجرامية وخطة أمريكية يقدم عليها العدوان ومرتزقته تؤسس لتسريح الجيش والأمن كما فعلوا بالعراق".

وأضاف: "لن نقبل بها كونها مؤامرة مفضوحة ضد الأشاوس الأبطال في هاتين المؤسستين اللتين رفضتا الانصياع للعدوان".