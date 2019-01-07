السعودية: مصرع طفل وإصابة 3 من عائلة واحدة في انفجار لغم زرعه "الحوثيون"

أعلن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، اليوم الاثنين، عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي من الألغام التي تزرعها المليشيا الحوثية بالداخل اليمني.

وأضاف أن اللغم جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أن العائلة تعرضت لانفجار اللغم أثناء مرورهم بمركبتهم بمحافظة العارضة؛ ما أدى لوفاة طفل يبلغ من العمر (10) سنوات، وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وامرأة تبلغ من العمر (29) عاما لإصابة متوسطة.

وأشار أن جميعهم سعوديون، وتم نقلهم إلى المستشفى. كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

يذكر أن السعودية تقود تحالفا عسكريا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وتتعرض معسكرات ومواقع ودوريات الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف باليمن إلى عمليات استهداف ينفذها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين قصف وتنفيذ كمائن وعمليات قنص واقتحام، وزرع ألغام توقع غالبا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين.