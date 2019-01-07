الإمارات تعلق على بناء مصر جامع وكاتدرائية في العاصمة الجديدة

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": إن "الرمزية التاريخية لافتتاح الرئيس السيسي لجامع الفتاح العليم وكتدرائية السيد المسيح في العاصمة الإدارية لافتة".

وأضاف: أن "تنوع الوطن ووعيه وإصراره على وحدته الإسلامية المسيحية رسالة عظيمة".

وتابع: "ما نراه فى العديد من الدول العربية يبشر بالعودة إلى بوصلة الاعتدال والتسامح".

الرمزية التاريخية لإفتتاح الرئيس السيسي لجامع الفتاح العليم وكتدرائية السيد المسيح في العاصمة الإدارية لافتة، تنوع الوطن ووعيه وإصراره على وحدته الإسلامية المسيحية رسالة عظيمة، ما نراه في العديد من الدول العربية يبشر بالعودة إلى بوصلة الاعتدال والتسامح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 6, 2019

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE قرقاش ينشر صورة لمحمد بن سلمان مع نتنياهو

وافتتح الرئيس المصري أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأحد، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.

وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب: إن الإسلام يحض المسلمين على حماية دور العبادة سواء كانت للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وأضاف "فيما يتعلق بالكنائس وموقف الإسلام منها.. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم وهو ملخص أن دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحين ولمعابد اليهود. هذا حكم شرعي".

وأوضح "إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس".

كما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بافتتاح الكنيسة وقال على حسابه على "تويتر"، "سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يتسع للجميع".

Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019

هذا وتتسع كاتدرائية ميلاد المسيح المزينة لأكثر من 8 آلاف مصل، في حين يتسع مسجد الفتاح العليم لنحو ضعف هذا العدد. وشيدت الحكومة المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من القاهرة.