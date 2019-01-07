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07:19 07 يناير/ كانون الثاني 2019
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    كنيسة وجامع في قلب القاهرة

    الإمارات تعلق على بناء مصر جامع وكاتدرائية في العاصمة الجديدة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    أشادت دولة الإمارات بافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لجامع وكاتدرائية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

    وقال وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": إن "الرمزية التاريخية لافتتاح الرئيس السيسي لجامع الفتاح العليم وكتدرائية السيد المسيح في العاصمة الإدارية لافتة".

    وأضاف: أن "تنوع الوطن ووعيه وإصراره على وحدته الإسلامية المسيحية رسالة عظيمة".

    وتابع:  "ما نراه فى العديد من الدول العربية يبشر بالعودة إلى بوصلة الاعتدال والتسامح".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتبن
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    قرقاش ينشر صورة لمحمد بن سلمان مع نتنياهو
    وافتتح الرئيس المصري أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأحد، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.

    وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب: إن الإسلام يحض المسلمين على حماية دور العبادة سواء كانت للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

    وأضاف "فيما يتعلق بالكنائس وموقف الإسلام منها.. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم وهو ملخص أن دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحين ولمعابد اليهود. هذا حكم شرعي".

    وأوضح "إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس".

    كما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بافتتاح الكنيسة وقال على حسابه على "تويتر"، "سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يتسع للجميع".

    هذا وتتسع كاتدرائية ميلاد المسيح المزينة لأكثر من 8 آلاف مصل، في حين يتسع مسجد الفتاح العليم لنحو ضعف هذا العدد. وشيدت الحكومة المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من القاهرة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, كنيسة, مسجد, تغريدة, الخارجية الإماراتية, الأزهر, أنور قرقاش, السيسي, الإمارات, مصر
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