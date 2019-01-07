وزارة الخارجية توضح سبب توقيف فتاة سعودية في تايلاند

أعلنت السفارة السعودية في بانكوك، أن سبب توقيف فتاة سعودية في مطار العاصمة التايلاندية، التي ادعت هروبها من أهلها لدواعي تعنيف، هو بسبب مخالفتها للقوانين.

© REUTERS / FAISAL Al NASSER فتاة سعودية تطلب اللجوء السياسي إلى تايلاند... ورد رسمي

وقالت السفارة، إن سبب توقيف الفتاة في مطار العاصمة التايلاندية، كان بسبب عدم وجود حجز عودة لديها، ولا برنامج سياحي، مما يتطلب ترحيلها من قبل السلطات التايلاندية.

ووفقا لحساب مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع للخارجية السعودية، فإن الفتاة سيتم ترحيلها، الاثنين، إلى الكويت التي يقيم فيها أهلها بشكل شبه دائم.

وأكد أن السفارة السعودية لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، كما أنها تتواصل مع والد الفتاة.

وأوضحت السفارة أن إيقاف الفتاة المذكورة، تم من قبل سلطات المطار بسبب مخالفتها للقوانين، كما أنه لم يتم سحب جواز السفر الخاص بها.

حقيقة ما حدث للفتاة السعودية في تايلاند.. pic.twitter.com/dIUMXZH53o — مركز الاتصال والإعلام الجديد (@CMCMOFA) January 6, 2019

يذكر أن الفتاة وتدعى رهف، قال إنها هربت من عائلتها لتجنب الزواج قسرا، كما أنها تشعر بالقلق من أنها قد تقع في مأزق كبير حال عودتها إلى السعودية".

My name is Rahaf Mohammed Mutlaq Alqunun, and this is my picture pic.twitter.com/RHsnnPWUjL — Rahaf Mohammed (@rahaf84427714) January 6, 2019

وأضافت أن مسؤولين سعوديين وكويتيين أخذوا منها جواز سفرها بالقوة بمجرد وصولها إلى مطار بانكوك.