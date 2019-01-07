فيديو يكشف حقيقة اعتقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد

كشف مقربون من الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السابق، حقيقة اعتقاله.

وظهر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الفيديو، جالسا يتابع مباراة منتخبي الهند وتايلاند التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بينما يشرح من قام بتصوير الفيديو تفاصيل المكان والزمان.

تبي الجديد.. أبشر جاك الجديد 😁#الامير_عبدالرحمن_بن_مساعد ✌🏼️.



نقول لكم يا جماعة نظام #قطر

كما قال الشاعر من الكويت ؛



"اللي ماهو قد السما يترك الحوم

ويخلي الطولات للي هووها"@abdulrahman

وشكراً يا بعدي @Alshaikh2 ✌🏼️.#امجد_طه



pic.twitter.com/Yi6q7fNMO9 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 6, 2019

وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على شائعة اعتقاله، قائلا: "لا عدمتكما صديق العمر عبد اللطيف، والأخ الكريم سعود.. أشكر فضلكما.. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه".

لاعدمتكما صديق العمر عبداللطيف والأخ الكريم سعود.. أشكر فضلكما.. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه https://t.co/QJokcXt8s1 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٦ يناير ٢٠١٩

ولمع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إلى جانب اهتماماته الرياضية، كأحد أبرز الشخصيات السعودية التي كانت ترد على حملة الهجوم الإعلامي المتواصلة ضد السعودية منذ المقاطعة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.