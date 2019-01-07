الجيش السوري يتصدى لمجموعة إرهابية تسللت إلى نقطة عسكرية في ريف حماة الشمالي

تمكن الجيش السوري من التصدي لمجموعة إرهابية تسللت إلى إحدى نقاطه في ريف محافظة حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن نيران الجيش أوقعت الإرهابيين المتسللين بين قتيل ومصاب، مشيرة إلى أن المجموعة الإرهابية تتبع لما يسمى "كتائب العزة"، حيث تسللت من بلدة اللطامنة باتجاه نقطة عسكرية بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل "سانا" أن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية على مجموعة إرهابية في محيط بلدة "معركبة" بريف حماة الشمالي أيضا وحققت إصابات دقيقة في صفوفها.

وفي سياق متصل، تصدي الجيش السوري لخروقات الإرهابيين في "المنطقة منزوعة السلاح" المحيطة بمحافظة إدلب في الشمال السوري، تصدت وحدة من الجيش، يوم أمس الأحد، لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية إلى قرى آمنة ونقاط عسكرية بريف حماة الشمالي.

وقامت وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية شليوط بريف محردة الشمالي بتوجيه ضربات مركزة باتجاه مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى "كتائب العزة" حاولت التسلل من قرية الزكاة باتجاه القرى الآمنة والقطعات العسكرية العاملة على حمايتها.

وتنتشر تنظيمات إرهابية من أبرزها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) وما يسمى "كتائب العزة" و"الحزب التركستاني" الإرهابي، التي تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وتعتدي بالقذائف والأسلحة المتنوعة على المناطق المجاورة وتتسلل نحو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين في المنطقة بقصد الاعتداء عليها.