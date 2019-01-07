"اعتراف خطير" من الحزب الحاكم بالسودان... والبرلمان يستجوب وزير الداخلية

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH تحركات من البشير على جبهتين لمواجهة الاحتجاجات في السودان

وشدد رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عبد الرحمن الخضر، على ضرورة تعميق الحوار مع المكونات السياسية والمجتمعية المختلفة، خاصة الشباب والقطاع الواسع غير المنتمي وإعداد الخطاب المناسب لذلك، وذلك وفقا لقناة " العربية ".

يأتي ذلك، في وقت يمثل وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، أمام برلمان بلاده بشأن الاحتجاجات الشعبية، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت 14 أستاذا من جامعة الخرطوم، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية. وقال مصدر من الجامعة، لوكالة "سبوتنيك" أمس الأحد، إنه "تم اعتقال حوالي 14 أستاذا بجامعة الخرطوم أثناء الوقفة الاحتجاجية ومحاولة خروجهم من أسوار الجامعة".

بدورها، قالت صحيفة "الشروق" السودانية، إن البشير سيزور ولاية "نهر النيل"، غدا الثلاثاء، وذلك عقب مرور 20 يوما على اندلاع أول شرارة للاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بتلك بمدينة عطبرة، الواقعة بتلك الولاية.

وقال حاكم ولاية نهر النيل، بالإنابة، حسن الحويج، حسب صحيفة "الرأي العام" السودانية، إن" زيارة الرئيس البشير الى نهر النيل، ستركز على المناشط والبرامج ذات البعد العسكري في منطقة الرماية الجديدة وعلى طريق مدينتي عطبرة ووبورتسودان".

الجدير بالذكر، أن أول شرارة للاحتجاجات السودانية التي اندلعت منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول للعام الفائت 2018، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، انطلقت من مدينة عطبرة الواقعة في ولاية نهر النيل، شمال العاصمة الخرطوم.

في سياق آخر، أعلنت المنسقية العليا للحوار الوطني عن تنظيمها حشد جماهيري، سيخاطبها الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الأربعاء المقبل في الساحة الخضراء بالعاصمة الخرطوم، وفقا لما نشرته الصحيفة السودانية.

وقال وزير العمل، بحر الدين أبو قردة، أن الحشد الجماهيري، يأتي لدعم تماسك الشعب مع مخرجات الحوار الوطني.