الرئيس اللبناني يؤكد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في موعدها

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، أن القمة العربية الاقتصادية التي ستستضيفها بيروت في 20 كانون الثاني/يناير الحالي ستعقد في موعدها، بصرف النظر عن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

بيروت — سبوتنيك. قال عون، خلال استقباله وفد رئاسي تونسي سلمه دعوة لحضور القمة العربية العادية التي ستعقد في تونس في آذار/مارس المقبل إن "القمة العربية الاقتصادية ستنعقد في موعدها".

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page الجار الله يفجر مفاجأة... سوريا تحضر القمة العربية المقبلة في تونس

مشيرا إلى أن "كون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببا لتأجيلها، فالحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للدستور".

وأكد عون للوفد التونسي أن "لبنان يحضر قمة تونس في آذار/مارس للتأكيد على أهمية التضامن العربي".

وكان مصدر سياسي لبناني قال لوكالة "سبوتنيك" إن لا ترابط بين تشكيل الحكومة اللبنانية وانعقاد القمة الاقتصادية العربية، مشددا على أن الاستعدادات لانعقاد قمة بيروت تجري وفق المعتاد ومن دون أي تعديل.

وأوضح المصدر أن "مسألة الإلغاء أو التأجيل ليست مطروحة إطلاقا، خصوصا أن لا أسباب موجبة تستدعي ذلك"، لافتا إلى أن "ما يثار في هذا الخصوص يبقى في إطار التكهنات الإعلامية".

وفيما يتعلق بالحديث عن دعوة سوريا للمشاركة في قمة بيروت، اكتفى المصدر بالقول إن "الأمر رهن قرار الجامعة العربية".