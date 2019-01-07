أمريكا تداهم صحراء الأنبار الغربية في العراق لتأمين تواجدها بالقرب من سوريا

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير، عن قيام قوات أمريكية بمداهمة صحراء الأنبار الغربية بهدف تأمين مناطق تواجدها.

وأشار المصدر الأمني العراقي في تصريح لموقع "المعلومة"، إن "قوات أمريكية مسنودة بطائرات حربية داهمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الأنبار، في خطوة تهدف إلى تأمين كافة مناطق تواجدها بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا من خطر استهدافها".

وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية التي داهمت مناطق عمق صحراء قضاء الرطبة كانت بصحبة قوات أمنية عراقية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت خزانا للوقود ومخبأ للأسلحة والعتاد.

وفي تصريحات سابقة لنفس الموقع، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار عن وصول معدات عسكرية أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي المحافظة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصل يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق وذلك في زيارة مفاجئة، ما ولد ردود أفعال سياسية وشعبية غاضبة.

يشار إلى أن العراقيين العاملين مع القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" حصلوا على إجازة إجبارية يوم زيارة ترامب دون أن يعرفوا السبب.