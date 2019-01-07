"أنصار الله": إحصائيات جديدة لضحايا عمليات التحالف العربي

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، عن الشامي، وهو وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء قوله:"بلغ عدد الشهداء المدنيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام المنصرم 15.359 شهيدا، في حين أصيب 24.121 شخصا".

وذكر متحدث حكومة الإنقاذ أن:

أكثر من 17.608 مرضى توفوا جراء منعهم من السفر للعلاج في الخارج وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

ولفت إلى أن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية مختلفة نتيجة الكارثة التي خلفها العدوان.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية والحوثي في كانون الأول/ديسمبر الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.