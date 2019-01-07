رائحة غريبة وسحب دخان تثير هلع المواطنين في محافظة عراقية

وقالت مواقع إعلامية عراقية إن رائحة غريبة وسحب دخان انتشرت في عدد من مدن محافظة ديالى العراقية، ما أثار هلع المواطنين.

وذكر موقع "المسلة" نقلا عن رئيس مجلس ناحية المنصورية في ديالى، راغب العنبكي، اليوم الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير، إن مناطق واسعة من ناحية المنصورية وأجزاء من المقدادية وقراها، شهدت ظاهرة غريبة وهي انتشار سحب من الكبريت فضلا عن رائحته التي استمرت 5 ساعات متواصلة ما أثار هلع وخوف الأهالي".

رائحة “غريبة” تثير هلعًا في ديالى العراقية.. ومطالب بالتحقيق https://t.co/GvyUCemRUW — أرى العالم (@araworld24) January 7, 2019

​وفي تصريحاته، دعا العنبكي إلى التحقيق الفوري في ما وصفها "غزوة الكبريت"، وإيضاح أسباب هذا الدخان، وما إذا كان له أثر على المواطنين.

وكان مواطنون في محافظة ديالى شكوا، يوم أمس الأحد، من انتشار رائحة في سماء المدينة، واستمرارها عدة ساعات، وسط مخاوف من أن يكون ذلك وباء خطيرا يهدد حياتهم، أو قصفا كيميائيا أو تفجير أنبوب غازي، حسب ما قال نشطاء من المدينة.