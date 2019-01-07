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15:29 07 يناير/ كانون الثاني 2019
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    معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا

    تمهيدا لشبكة ربط ضوئية من الخليج إلى سوريا... الإنترنت يصل معبر نصيب

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن بدء تشغيل وحدة النفاذ الضوئية (المتعلقة بإيصال الإنترنت) الخاصة بمركز نصيب الحدودي فيما تواصل الورشات أعمال تجهيز وتركيب كبل الـ "آر سي إن) الخاص بشبكة الربط الإقليمية الضوئية.

    ونقلت "سانا"، عن مدير فرع الشركة أحمد الحريري تأكيده أن وحدة النفاذ الضوئية وضعت بالخدمة بشكل فعلي وهي بسعة ألف خط إضافة إلى 64 بوابة إنترنت قادرة على تخديم مركز نصيب الحدودي بشكل كامل.

    فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن
    © Sputnik . Rania Al Ja'bari
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    ولفت الحريري إلى أن "هذه الوحدة هي بديل للوحدة التي كانت في المركز وتمت سرقتها من المجموعات الإرهابية".

    وأوضح الحريري أنه تم تشغيل الوحدة حاليا بالاعتماد على مجموعة توليد كهربائية نظرا لعدم توافر الكهرباء في المركز، ولفت إلى أن الوحدة أمنت الاتصالات بشكل مباشر بين المركز ومحافظة درعا وكل المحافظات بعد أن تم تزويدها خلال الفترة الماضية باتصالات لاسلكية مربوطة مع محافظة السويداء.

    وأشار الحريري أن العمل جار على تجهيز وتركيب كبل الـ "آر سي إن" الخاص بشبكة الربط الإقليمية الضوئية والذي ينطلق من دول الخليج ويمر في الأردن وسوريا وينتهي عند الحدود الشمالية والغربية لسوريا ويبلغ طوله ضمن الأراضي السورية 500 كم.

    ولفت إلى أن طول الكبل في درعا يبلغ 100 كم وهو على مسارين الأول أساسي والثاني بديل وسينتهي تركيبه خلال الشهر الجاري.

    وأشار إلى أن شبكة الربط الإقليمية ستسهم بشكل كبير في تحسن الإنترنت في سوريا وستكون لها عائدات اقتصادية جيدة خاصة أنه توفر حزما كبيرة من الإنترنت مضيفا أن الكبل البري لا يحتاج إلا لساعات لإصلاحه في حال تعطله خلافا للكابل البحري الذي يستغرق إصلاحه فترات أطول.

    ويشكل معبر نصيب الحدودي نقطة استراتيجية هامة على مستوى اقتصاد المنطقة حيث تعبره ما يزيد عن 350 شاحنة يوميا ويربط كل من سوريا ولبنان بالأردن ودول الخليج وكذلك يربط الخليج العربي بالبحر المتوسط والقارة الأوروبية. 

    وتم افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي بعد اتفاق بين الحكومتين السورية والأردنية في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بعد سيطرة جماعات متطرفة عليه.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات السورية الأردنية, معبر نصيب, الحكومة السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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