متحدث ليبي يكشف إنجاز 90% من تجهيزات الاستفتاء على الدستور

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، اليوم الاثنين، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أنجزت ما نسبته 90 بالمائة من التجهيز للاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد بلحيق في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، والذي على ما أنجزته المفوضية بشأن الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب إحالة مجلس النواب لقانون الاستفتاء للمفوضية".

© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA عضو تأسيسية الدستور في ليبيا: الانتخابات لن تجرى في ربيع العام الجديد

وأضاف أن "رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكد لرئيس مجلس النواب بأن المفوضية أنجزت ما نسبته 90 في المئة من التجهيز للاستفتاء"، مضيفا أنه "الآن في انتظار تخصيص 40 مليون دينار ليبي (أكثر من 28.7 مليون دولار) من المجلس الرئاسي في ذات الشأن وبعض التعديلات من مجلس النواب".

وأوضح بليحق أن "رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سوف يستعرض في جلسة مجلس النواب اليوم ما أنجزته المفوضية".

من جهة ثانية، كان محمد العباني رئيس المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي، قال إنه سيعلن عن موعد أول لقاء بين الأطراف المحلية خلال أيام في تونس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المؤتمر المرتقب بين الأطراف الليبية، يهدف إلى التقاء الأطراف الليبية، ومناقشة كافة الأمور الخلافية، وبحث حلها، أو التوافق عليها قبل المؤتمر الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية برعاية غسان سلامة، والمرتقب عقده في يناير/ كانون الثاني، وهو الذي سيصدر عنه القرارات الملزمة للأطراف الليبية، وأن المؤتمر الوطني الليبي الجامع الأول لمجرد التشاور والتفاهم.

وتابع، أن المؤتمر الحواري سيعقد في تونس في المرة الأولى للتعارف والتراضي والاطمئنان، وينطلق بعد ذلك إلى طرابلس وبنغازي وسبها، بحضور كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب.

ويأتي المؤتمر في ظل حالة من التباين بين الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، الذي طعن عليه من قبل أعضاء هيئة الدستور وبعض الأعضاء من البرلمان الليبي.