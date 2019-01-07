مشجعو "النشامى" يتهمون السفارة السورية ويطالبون الاتحاد الآسيوي بإنصافهم

سادت حالة من الاستهجان والغضب في أوساط مشجعي المنتخب الأردني بكرة القدم بعد ورود أنباء عن عدم وجود تذاكر للمباراة المرتقبة المنتخب ونظيره السوري يوم الخميس المقبل.

© AFP 2018 / Khalil Mazraawi هكذا تابع ملك الأردن فوز بلاده في أمم آسيا

استهجن مشجعو منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة عدم وجود تذاكر لمباراة المنتخب ونظيره السوري يوم الخميس المقبل. بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

وقال مشجعون إن 1500 بطاقة فقط متاحة لجماهير المنتخب الأردني من أصل 14 ألف بطاقة.

وأشاروا إلى أن السفارة السورية في الإمارات قامت بشراء 12500 تذكرة لجمهور المنتخب السوري.

وطالب المشجعون الاتحاد الآسيوي إيجاد حلا للجماهير التي من حقها متابعة منتخب بلادها، مؤكدين أن المقاعد يجب أن تكون مناصفة بين المنتخبين.

ويلتقي منتخب سوريا مع نظيره الأردني يوم الخميس المقبل ضمن بطولة كأس آسيا 2019 ، حيث يتصدر الأردن المجموعة حتى الآن برصيد 3 نقاط ، فيما حل المنتخب السوري والفلسطيني في المركزين الثاني والثالث مناصفة بعد التعادل دون أهداف.