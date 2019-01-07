مشجعو "النشامى" يتهمون السفارة السورية ويطالبون الاتحاد الآسيوي بإنصافهم

وقال مشجعون إن 1500 بطاقة فقط متاحة لجماهير المنتخب الأردني من أصل 14 ألف بطاقة.
وأشاروا إلى أن السفارة السورية في الإمارات قامت بشراء 12500 تذكرة لجمهور المنتخب السوري.
وطالب المشجعون الاتحاد الآسيوي إيجاد حلا للجماهير التي من حقها متابعة منتخب بلادها، مؤكدين أن المقاعد يجب أن تكون مناصفة بين المنتخبين.
ويلتقي منتخب سوريا مع نظيره الأردني يوم الخميس المقبل ضمن بطولة كأس آسيا 2019 ، حيث يتصدر الأردن المجموعة حتى الآن برصيد 3 نقاط ، فيما حل المنتخب السوري والفلسطيني في المركزين الثاني والثالث مناصفة بعد التعادل دون أهداف.
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