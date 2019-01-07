الإمارات... خطة لتوسيع مركز دبي المالي العالمي

وافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على توسعة مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة لتعزيز موقع الإمارة باعتبارها مركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة.

ووافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري، على خطة لزيادة مساحة مركز دبي المالي العالمي، بحسب صحيفة " الإمارات اليوم "، التي أشارت إلى أن المنطقة الحرة المملوكة للحكومة هي مركز مالي كبير في منطقة الشرق الأوسط ، وتضم شركات استثمار وشركات تأمين وبنوك عالمية.

ولفتت البيان، الذي نشرته الصحيفة إلى أن الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي لها ضمان الإعفاء التام من الضرائب على دخلها وأرباحها مدته 40 عاما، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة ستشمل 6.4 مليون قدم مربعة (نحو 600 ألف متر مربع) من المساحات المكتبية.