الجيش اليمني: أسقطنا طائرة لـ"أنصار الله" تحمل متفجرات على حدود السعودية

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais أسوأ كارثة إنسانية بالعالم... الحكومة اليمنية تكشف كيف "نهب" الحوثي اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر / أيلول، اليوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري: "القوات أسقطت طائرة كانت تحمل متفجرات في مديرية الغيل غرب الجوف".

وأضاف أنه: "تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.