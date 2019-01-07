"حزب الله" ينشر صورا لزيارة وفد إعلامي إسرائيلي عند الحدود اللبنانية

ونشر الإعلام الحربي صورا عديدة لتحركات الوفد الإعلامي وسياراته والأماكن التي ارتادها خلال الزيارة الصحفية. فضلا عن ما ظهرأنها لقاءات صحفية أجراها مع المشرفين على العملية الإسرائيلية هناك.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية عسكرية سميت بـ"الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.
وسبق للإعلام الحربي لـ"حزب الله" أنه كشف عن تفاصيل أشبه ما تكون بالكاملة لعملية "الدرع الشمالي".
ونشر بداية الشهر الماضي مقطعا لفيديو أظهر بوضوح تام عربات وآليات وحفارات وكافة معدات وجنود الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مسبقا أنها لكشف الأنفاق الهجومية التي حفرها الحزب استعدادا للحرب المقبلة مع إسرائيل.
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