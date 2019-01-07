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22:23 07 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال على الحدود اللبنانية

    "حزب الله" ينشر صورا لزيارة وفد إعلامي إسرائيلي عند الحدود اللبنانية

    © REUTERS / KARAMALLAH DAHER
    العالم العربي
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    نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني صورا ظهر فيها وفد إعلامي إسرائيلي على الحدود اللبنانية حيث يقوم الجيش الإسرائيلي هناك بعملية "درع الشمال".

    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال على الحدود اللبنانية
    © REUTERS / KARAMALLAH DAHER
    الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" سعى لأعمال تحت وفوق أرضية
    وقال الإعلام الحربي على موقعه الإلكتروني: وصل إلى المنطقة الحدودية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي بحثه عن أنفاق مزعومة، وفد إعلامي إسرائيلي يضم المراسل العسكري للقناة العاشرة العبرية ألون بن دافيد، والمذيعة في راديو جيش العدو تالي لفكين شاحك، برفقة عدد من الصحفيين لإجراء تقارير إعلامية عن سير الأعمال في المنطقة.

    ونشر الإعلام الحربي صورا عديدة لتحركات الوفد الإعلامي وسياراته والأماكن التي ارتادها خلال الزيارة الصحفية. فضلا عن ما ظهرأنها لقاءات صحفية أجراها مع المشرفين على العملية الإسرائيلية هناك.

    يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية عسكرية سميت بـ"الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.

    وسبق للإعلام الحربي لـ"حزب الله" أنه كشف عن تفاصيل أشبه ما تكون بالكاملة لعملية "الدرع الشمالي".

    ونشر بداية الشهر الماضي مقطعا لفيديو أظهر بوضوح تام عربات وآليات وحفارات وكافة معدات وجنود الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مسبقا أنها لكشف الأنفاق الهجومية التي حفرها الحزب استعدادا للحرب المقبلة مع إسرائيل.

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    أخبار الجيش الإسرائيلي, أخبار حزب الله, عملية "درع الشمال", حزب الله اللبناني, الجيش الإسرائيلي, لبنان
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