إصابة العشرات باقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة

أصيب 28 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، مساء اليوم الاثنين 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.

رام الله — سبوتنيك . وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "تعاملت طواقمنا مع 28 إصابة خلال مواجهات مدينة البيرة بينها 14 إصابة بالمطاط وجرى نقل 5 اصابات نقلت للمستشفى و8 إصابات بالغاز المسيل للدموع وإصابة واحدة جراء اعتداء الجيش بالضرب على مواطن".

وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المباني والمنازل والمحال التجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

واشتبك الشبان الفلسطينيون مع قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة في حين ردت الأخيرة بإطلاق الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع.

ولليوم الثاني على التوالي تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة وتصادر تسجيلات كاميرات المراقبة من أماكن مختلفة.