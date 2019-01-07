سوريا: قتل صديقته لإخفاء الفضيحة... وآخر اغتصب قريبات زوجته

شهدت العاصمة دمشق في الفترة الأخيرة عدة جرائم مروعة ارتكبت بطرق مختلفة إلا أنها تتفق بالوحشية وعدم الإنسانية، منها ما سجل في القضاء وصدر الحكم فيه ومنها ما يزال قيد التحقيق.

نشرت جريدة "الوطن" السورية عدة قصص لجرائم تم ارتكابها في العاصمة السورية دمشق وأحدثت ضجة داخل المجتمع السوري.

وأظهرت التحقيقات التي قام بها فرع الأمن الجنائي قيام أحد المتهمين وهو دكتور مهندس على قتل امرأة كان على علاقة بها وذلك خوفاً من الفضيحة، وقام المتهم بسرقة الذهب الذي كانت ترتديه المرأة ليتبين فيما بعد أنه مزيف.

واستخدم المتهم مقص لينفذ جريمته، وأفضت التحقيقات للقبض عليه، إلا أنه حاول تبرير جريمته وبأنه لم يقصد قتلها إلا أن كل الأدوات والأدلة أثبتت نيته المبيتة.

وأظهرت قصة أخرى قيام شخص بقتل حماته بطريقة مرعبة حيث وضعها على ركبته لتضع عينها بعينه لتتعرف عليه ومن ثم ذبحها.

وأشارت التحقيقات أن القاتل أقام علاقة مع زوجتي أخوي زوجته وذلك بعد أن طلقها، كما كان يغتصب أولادهما مستغلاً أن أخوي زوجته السابقة مفقودين.

وكان القاتل حسب المعلومات التي توصلت لها التحقيقات يتعاطى المخدرات وشاذ فكان يقيم علاقات مع النساء والأولاد، وعندما شعرت حماته بهذا الموضوع أقدم على قتلها بطريقة وحشية.