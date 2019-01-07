سوريا: قتل صديقته لإخفاء الفضيحة... وآخر اغتصب قريبات زوجته

نشرت جريدة "الوطن" السورية عدة قصص لجرائم تم ارتكابها في العاصمة السورية دمشق وأحدثت ضجة داخل المجتمع السوري.
واستخدم المتهم مقص لينفذ جريمته، وأفضت التحقيقات للقبض عليه، إلا أنه حاول تبرير جريمته وبأنه لم يقصد قتلها إلا أن كل الأدوات والأدلة أثبتت نيته المبيتة.
وأظهرت قصة أخرى قيام شخص بقتل حماته بطريقة مرعبة حيث وضعها على ركبته لتضع عينها بعينه لتتعرف عليه ومن ثم ذبحها.
وأشارت التحقيقات أن القاتل أقام علاقة مع زوجتي أخوي زوجته وذلك بعد أن طلقها، كما كان يغتصب أولادهما مستغلاً أن أخوي زوجته السابقة مفقودين.
وكان القاتل حسب المعلومات التي توصلت لها التحقيقات يتعاطى المخدرات وشاذ فكان يقيم علاقات مع النساء والأولاد، وعندما شعرت حماته بهذا الموضوع أقدم على قتلها بطريقة وحشية.
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