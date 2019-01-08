مقتل 5 جنود من الجيش اليمني بقصف خطأ لطيران التحالف

قُتل خمسة جنود من الجيش اليمني المدعوم من التحالف، يوم الاثنين، بقصف لطيران التحالف على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مستشار محافظ الجوف الشيخ سعيد بن مقعس المظفري على صفحته على "فيسبوك": إن "طيران التحالف قصف بالخطأ مواقع في منطقة القعيف بمديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأضاف أن القصف الجوي الخاطئ أسفر عن مقتل، ناجي الفقعان الجعيدي، عبدالله الفقعان الجعيدي، سالم بن مصلح الجعيدي، القائد علي بن حسين لجغل المعطري، حسين محمد لصقر الجعيدي.

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: خطة أمريكية لتسريح المؤسستين العسكرية والأمنية كما فعلوا بالعراق

ولم يصدر أي تعليق من التحالف أو الجيش اليمني عن القصف الخاطئ.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.