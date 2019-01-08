هجوم في مكة... وحالة استنفار عامة واستدعاء 22 فرقة للمواجهة

حالة من الاستنفار عمت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، واستدعت الأمانة العامة للمدينة 22 فرقة من أجل عمليات مكافحة موسعة.

وهاجمت أسراب من حشراب وجراد منطقة مكة المكرمة، وانتشرت في ساحات الحرم المكي.

انتشار رهيب لحشرات الجدجد والجراد في #مكة_المكرمة

لاحول ولاقوة إلا بالله ،،،

واعوذ بالله من عذابه وسخطه ،،،

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأسراب من الحشرات بالقرب من الحرم المكي، ما دفع أمانة مكة لإصدار بيان قالت فيه إن "هذه الحشرة تُسمى الجنادب السوداء (الجداجد)، أو ما يُسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة، موضحة أنه تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (22) فرقة، مكونة من (138) فردا و(111) جهاز مكافحة".

هجوم غير طبيعي من الصراصير على مكة المكرمة pic.twitter.com/JFDgnH44Ke — ثامر ابو سرحان 🇯🇴🇸🇦🕋 (@makat_almukaram) January 7, 2019

ولفتت الأمانة أن التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسفر عنه تسخير كافة الجهود والطاقات والإمكانات المتوفرة لدى أمانة العاصمة المقدسة، لسرعة القضاء على هذه الحشرات، حرصاً على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

وحسب صحف محلية، تشهد المملكة الأيام القادمة "هبوب الرياح التي لا تستقر على جهة معينة وهي الرياح الماكرة "الشبطية" التي ستدخل يوم الجمعة المقبلة 11يناير، وتستمر لمدة 26 يوما".