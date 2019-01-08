تحذير في دولة عربية... عدادات الكهرباء تتجسس على المواطنين

حذرت السلطات في دولة عربية، مواطنيها من وجود عدادات كهرباء وغاز تقوم بـ"التجسس" على الأسر والمنازل.

ووفقا لإذاعة "ديوان" التونسية، دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، شوقي قداس، شركة الكهرباء والغاز لضرورة احترام قواعد حماية البيانات الشخصية عبر إعلام المواطنين بصفة مسبقة بطريقة عمل هذه العدادات.

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وشدد قداس على ضرورة استشارة المواطنين حول رغبتهم من عدمها في تركيب هذه العدادات بمنازلهم، حتى لا تتحول إلى "مشروع تجسس".

وأوضح قداس أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باتت قادرة على معرفة أدق تفاصيل البيانات الشخصية لصاحب المنزل، ومعرفة توقيت دخوله ومغادرته للمنزل ومستوى معيشته بتحليل بسيط للبيانات.

وعلى الجانب الآخر، نفى رئيس إقليمي صفاقس الشمالية والجنوبية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، علي ضياف، إمكانية تزويد العداد الذكي للشركة بمعطيات شخصية.

وأكد ضياف أن العداد الجديد لا يختلف عن العداد الميكانيكي، سوى بتحسين مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة وتسهيل عملية رفع حجم الاستهلاك من العداد.

يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تعمل على إنهاء تركيب 430 ألف عداد كهربائي ذكي في صفاقس، كمرحلة أولى، قبل التعميم في مختلف تونس.