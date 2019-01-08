مات حزنا على صديقه... قصة ضابط شرطة مصرى

توفي ضابط شرطة مصري، يعمل في قطاع الحماية المدنية، حزنا على وفاة صديق له، تفجرت فيه قنبلة أثناء تفكيكها.

وقالت صحف محلية في مصر، إن الرائد هيثم عهدي، ضابط الحماية المدنية بالقاهرة، توفي إثر هبوط في الدورة الدموية، حيث دخل في حالة حزن أمس الاثنين بمكتبه، ونقل إلى المستشفى وتوفي.

وهيثم عهدى هو زميل وصديق الرائد مصطفى عبيد، الذى توفي إثر انفجار عبوة ناسفة حاول إبطال مفعولها بجورا إحدى الكنائس المصرية ليلة قبل أيام.

جمعهما العمل والرتبة والموت.. صديق الشهيد مصطفى عبيد يلحق به حزنًا على رحيله | المصري اليوم https://t.co/5LrSE8mWnK via @AlMasryAlYoum — MARTIAN (@marwaneltouny) January 7, 2019

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة عن مصادر أمنية وصفتها بـ "مطلعة" أنه "استشهد ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين أمام كنيسة أبوسيفين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة".

نقلت الصحيفة عن شهود عيان أن "العبوة زرعت في حقيبة تركت بين مسجد وكنيسة، وأنه أثناء تعامل الرائد مصطفى عبيد الضابط بإدارة مفرقعات القاهرة، انفجرت العبوة به وأسفرت عن استشهاده".