الكشف عن أكثر أنواع السرطان انتشارا في السعودية

وأوضح العسيري أن الإصابة بالسرطان تتزايد عند التقدم بالسن، ومن أسباب زيادة الإصابة به التدخين وزيادة الوزن وسوء التغذية وأدوية الهرمونات، وتلوث الجينات والأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية.
وأشار العسيري إلى أن سرطان الثدي يشكل أغلب الإصابات في المملكة بنسبة 15%، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12%، ثم سرطان الغدة الدرقية بـ 8%، ثم سرطان الغدة اللمفاوية وسرطان الدم.
وشدد العسيري على عدم وجود أغذية تمنع انتشار الخلايا السرطانية كما يتم الترويج له، ولكن هناك أغذية تساعد في تقليل نسبة الإصابة كزيت الزيتون والفواكه والخضار، مع التقليل من اللحوم الحمراء وتناول الكثير من الماء والاهتمام بممارسة الرياضة.
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