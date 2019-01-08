الكشف عن أكثر أنواع السرطان انتشارا في السعودية

كشف استشاري الأورام والعلاج بالأشعة بالمركز السعودي، الدكتور مشبب العسيري، أن المملكة سجلت 16 ألف حالة إصابة بمرض السرطان خلال العام المنصرم، منها 4 آلاف إصابة لغير السعوديين

© Sputnik . Sergei Veniavskiy عدد وفيات السرطان في العالم يزيد مرة ونصف عام 2030

ووفقا لصحيفة " تواصل " السعودية، يتوقع العسيري زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان خلال الأعوام المقبلة، وقد تصل إلى 26 مليون حالة عام 2040.

وأوضح العسيري أن الإصابة بالسرطان تتزايد عند التقدم بالسن، ومن أسباب زيادة الإصابة به التدخين وزيادة الوزن وسوء التغذية وأدوية الهرمونات، وتلوث الجينات والأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية.

وأشار العسيري إلى أن سرطان الثدي يشكل أغلب الإصابات في المملكة بنسبة 15%، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12%، ثم سرطان الغدة الدرقية بـ 8%، ثم سرطان الغدة اللمفاوية وسرطان الدم.

وشدد العسيري على عدم وجود أغذية تمنع انتشار الخلايا السرطانية كما يتم الترويج له، ولكن هناك أغذية تساعد في تقليل نسبة الإصابة كزيت الزيتون والفواكه والخضار، مع التقليل من اللحوم الحمراء وتناول الكثير من الماء والاهتمام بممارسة الرياضة.