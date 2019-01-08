قرقاش يتحدث عن "نية الحوثي" التي كشفتها تطورات الحديدة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن التطورات التي تشهدها مدينة الحديدة في اليمن، تظهر أنه لا توجد نية لجماعة الحوثي لاحترام التزاماته.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "التطورات حول الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات الغير حكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطل الحقيقي للحل السياسي في اليمن".

التطورات حول الحديدة تشير إلى ان لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات الغير حكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2019

وتابع قائلا: "التحالف في موقف سياسي جيد جدا وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، الحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي".

التحالف في موقف سياسي جيد جدا وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، الحوثي يكرر ممارساته الساعية لافشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2019

​وأضاف: "التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية".

التطبيق الكامل لالتزامات السويد اولوية بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2019

​وكان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اتهم جماعة "أنصار الله" بارتكاب مئات الخروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد السعودي تركي المالكي، إلى "وقوع 368 خرقا من جانب الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تقوض كافة الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية".

فيما اتهم المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بارتكاب 263 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال 24 ساعة.

وقال العميد سريع، إن الجيش اليمني أطلق 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا باتجاه مزارع المواطنين والأحياء السكنية في الحديدة. وأضاف ان نحو 200 قذيفة مدفعية و12 صاروخ كاتيوشا، أطلقها الجيش اليمني باتجاه قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.