شرط وحيد يفصل بين الأموال القطرية وإدخالها إلى غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المتوقع وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة خلال يومين.

ووفقا لما نقلته القناة العاشرة العبرية، أبلغت قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، حماس بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين.

وزعمت القناة أن قطر ستحول الأموال إلى غزة ، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، عن اتخاذ الحكومة قرار بتجميد نقل الأموال القطرية لغزة بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من القطاع".

وكانت إسرائيل قد قصفت ثلاثة مواقع في قطاع غزة، يومي الأحد والاثنين، ردا على ما قالت عنه إطلاق "حوامة صغيرة" من غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة مدفعية تجاه ساحل عسقلان.

وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار، شهريا، لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، وكمساعدات لعائلات فقيرة، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل له مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.