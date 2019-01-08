"طيران الخليج" تؤكد قرب تسيير رحلات إلى سوريا

زعمت تقارير بحرينية، أن شركة "طيران الخليج" بصدد تسيير رحلاتها إلى ثمان وجهات جديدة خلال 2019، أبرزها العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أعلنت "طيران الخليج"​ خطوتها المقبلة خلال مؤتمرها السنوي لعام 2019، مؤكدة أن دمشق ضمن الوجهات الجديدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، زايد الزياني، اليوم الثلاثاء: "وقعت الشركة ثلاث اتفاقيات لوجهات جديدة سيتم الإعلان عنها".

طيران الخليج تطلق 8 وجهات جديدة في 2019 بينها سوريا https://t.co/4sSAZZj5qV — ALAYAM — الأيام (@ALAYAM) January 7, 2019

وأضاف "كما حققنا تقدما في المفاوضات مع الجهات المعنية في سوريا من أجل تشغيل خط طيران، دون التوصل إلى صيغة نهائية في الوقت الراهن".

وتتوقع الصحيفة أن تبدأ الشركة البحرينية تسيير رحلاتها إلى العاصمة دمشق خلال العام الجاري.