أول تعليق من أستراليا على طلب "الفتاة السعودية الهاربة" اللجوء

وقال مسؤول في وزارة الداخلية: "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجرى دراسته من قِبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة".
وطالبت العديد من الأصوات في أستراليا، الحكومة بمنح رهف حق اللجوء بعدما سمحت لها تايلاند بدخول البلاد، بعد نحو 48 ساعة قضتها في مطار بانكوك في ظل التهديد بترحيلها.
وكانت رهف في عطلة برفقة أسرتها في الكويت، لكنها فرت ووصلت إلى تايلاند محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك.
ووصلت رهف محمد القنون إلى بانكوك، يوم السبت الماضي، قادمة من الكويت وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.
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