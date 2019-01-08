أول تعليق من أستراليا على طلب "الفتاة السعودية الهاربة" اللجوء

كشفت مصادر حكومية أسترالية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تدرس بعناية طلب لجوء الفتاة السعودية رهف محمد القنون، المتواجدة في تايلاند.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية: "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجرى دراسته من قِبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة".

وأضاف "أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية، ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".

وطالبت العديد من الأصوات في أستراليا، الحكومة بمنح رهف حق اللجوء بعدما سمحت لها تايلاند بدخول البلاد، بعد نحو 48 ساعة قضتها في مطار بانكوك في ظل التهديد بترحيلها.

وكانت رهف في عطلة برفقة أسرتها في الكويت، لكنها فرت ووصلت إلى تايلاند محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك.

ووصلت رهف محمد القنون إلى بانكوك، يوم السبت الماضي، قادمة من الكويت وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.