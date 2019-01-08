سببها مواقع التواصل الاجتماعي... أزمة في برلمان الكويت

وتحدث فى الجلية النائب الحميدي السبيعي، عن دعم الحكومة لحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي "تدعو للفتنة وضرب بعض الدول الصديقة والشقيقة"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ورد على الاتهامات، وزيرالخارجية الشيخ صباح الخالد وأكد أنه من غير المقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح معها".
وقال وزير الداخلية، خالد الجراح:"عن أي حماية لحساب في تويتر يتحدث بعض النواب وهناك أكثر من 30 قضية على هذا الحساب؟."
ووافق البرلمان على رسالة النائب أحمد الفضل، على أن تقدم الحكومة تقريرها خلال شهر حول إجراءاتها بشأن الحسابات الوهمية المسيئة.
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