سببها مواقع التواصل الاجتماعي... أزمة في برلمان الكويت

تجددت أزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس النواب، وذلك في جلسة اليوم، التى افتتحها رئيس البرلمان، مرزوق الغانم.

وتحدث فى الجلية النائب الحميدي السبيعي، عن دعم الحكومة لحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي "تدعو للفتنة وضرب بعض الدول الصديقة والشقيقة"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

© REUTERS / HANDOUT رسالة أعقبها زيارة رسمية... ماذا قال الملك سلمان لأمير الكويت

وتابع نائب آخر فى نفس السياق، وهو على الدقباسي، وقال:"البعض يدعي أنه كويتي من خلال حسابات "تويتر" لضرب مكونات المجتمع.. ويجب أن لا ندع أحدا يتجرأ على الكويت ومكوناتها".

ورد على الاتهامات، وزيرالخارجية الشيخ صباح الخالد وأكد أنه من غير المقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح معها".

وقال وزير الداخلية، خالد الجراح:"عن أي حماية لحساب في تويتر يتحدث بعض النواب وهناك أكثر من 30 قضية على هذا الحساب؟."

ووافق البرلمان على رسالة النائب أحمد الفضل، على أن تقدم الحكومة تقريرها خلال شهر حول إجراءاتها بشأن الحسابات الوهمية المسيئة.