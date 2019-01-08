هل يزور الملك سلمان هذه الدولة العربية منتصف الشهر

استقبل وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه، أمس الاثنين، وزير الاتصالات اللبناني جمال جراح.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "تسلم وزير الخارجية، الدعوة الموجهة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من الرئيس اللبناني، ميشال عون، للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الشهر الجاري".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى حضور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين، اللقاء.

وكان الصحفي والسياسي اللبناني، نوفل ضو، نشر تفاصيل حوار قصير دار بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء استقبال الملك ضيوف مهرجان الجنادرية بقصر اليمامة.

وأوضح ضو، عبر حسابه على "تويتر"، أنه قال للملك: "لبنان يتطلع إليكم!"، فأجاب بكل وقار وحزم: "اللبنانيون في قلبي.. ولبنان في وجداني".

قلت: "لبنان يتطلع إليكم"!

أجاب بكل وقار وحزم: "اللبنانيون في قلبي ولبنان في وجداني"!

من استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز لضيوف مهرجان "الجنادرية" في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض الأحد الماضي! pic.twitter.com/XUklJLWslR — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) December 30, 2018

​وأعلن السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، أنه "سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تأليف الحكومة اللبنانية".

وقال بخاري: "نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات"، مشددا على "أن سياسة المملكة الخارجية في ما يتعلق بلبنان ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن لبنان واستقراره".