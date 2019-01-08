الأزمة الخليجية في كأس الأمم الآسيوية... المدرب القطري يطلب "عزل لاعبيه"

يعمل المدرب الإسباني، فيليكس سانشيز على أن يركز لاعبي المنتخب القطري في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وحسب فرانس برس قال سانشيز في تصريحات قبل أن يصل المنتخب القطري إلى الإمارات: "هذا (الوضع السياسي) هو أمر بحثت فيه مع اللاعبين (…) هم مدركون له جدا، وأنا مقتنع أنهم خلال البطولة، سيتمكنون من الحفاظ على تركيزهم على كرة القدم، وعزل أنفسهم عن كل ما عدا ذلك".

© AFP 2018 / Stringer محادثات غير مسبوقة مع أمريكا... السعودية مرفوضة والبديل قطر

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره السعودي في 17 يناير/كانون الثاني في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول من البطولة الآسيوية.

ووصل المنتخب القطري إلى الإمارات، عبر الكويت، نظرا لوقف الرحلات المباشرة بين الإمارات وقطر.

وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت الرياض وأبوظبي والمنامة، إضافة الى القاهرة، علاقاتها مع الدوحة على خلفية اتهامها الأخيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

ورياضيا طلبت السعودية وا الإمارات أن تخوض أندية البلدين ضد نظيرتها القطرية على ملاعب محايدة، وهو ما رفضه الاتحاد الآسيوي، وبقيت الأمور كما هي ولا تزال المبارايات تلعب ذهابا وإيابا.

وقال صحفيون في وسائل إعلام قطرية إنه تم السلطات الإماراتية منعت "ممثلي وسائل الإعلام الرياضي القطري (من) تغطية منافسات كأس آسيا 2019 عشية انطلاق البطولة"، بحسب ما أفادت لجنة الإعلام الرياضي القطرية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

واعتبرت اللجنة أن كل الوثائق التي كانت بحوزة هؤلاء الصحفيين قانونية وتخولهم دخول الإمارات للتغطية، نافية ما كان مدير البطولة عارف العواني قد قاله لفرانس برس تعليقا على هذه المسألة، بالإشارة الى أن الصحفيين "لم يكن بحوزتهم تصريح دخول مسبق".