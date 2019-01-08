تركيا... بدء محاكمة المتهمين باغتيال السفير الروسي السابق بأنقرة

بدأت محكمة العقوبات المشددة الثانية في العاصمة التركية أنقرة، جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي السابق لدى تركيا أندريه كارلوف.

وتضمن لائحة المتهمين 28 اسما في مقدمتهم زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن" القابع في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وفقا لوكالة الأناضول.

وتعرض سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، في 18 ديسمبر 2016، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدى لمقتله.

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وحضر الجلسة الأولى للمحاكمة كل من المتهمين الموقوفين حسن تونج وحسين كوتوجه ومصطفى أوزكان ورمضان يوجل وأوفوق غل ووهبي كرشاد أكالين وعائشة سوغوت وسرجان باشار وشاهين سوغوت.

كما حضر الجلسة الأولى المتهمين غير الموقوفين بلال درلي ودوغوكان سويلماز وقادر شاملي وأوغوزهان أوزتورك وصفا قورناز.

وأمس الإثنين، وافقت محكمة العقوبات المشددة الثانية في أنقرة، على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية، في قضية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف.

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتهمت النيابة العامة التركية، منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية بالوقف وراء جريمة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، واصفة الجريمة بالعمل الاستفزازي ضد العلاقات الروسية والتركية.

جاء ذلك في لائحة اتهام مكونة من 609 صفحات، استكملتها النيابة العامة وأرسلتها إلى المحكمة المذكورة.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات سجن بفترات مختلفة على 28 مشتبها به بينهم زعيم المنظمة "فتح الله غولن" (القابع في الولايات المتحدة).

ووجهت النيابة العامة تهماً ضد المشتبه بهم منها " انتهاك النظام الدستوري"، و "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب"، و "إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف، والذعر، والقلق".