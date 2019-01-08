وزير خارجية اليمن: مستعدون لأي مشاورات تدعو لها الأمم المتحدة بشرط تنفيذ اتفاق السويد

قال وزير خارجية اليمن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لأي مشاورات تدعو لها الأمم المتحدة بشرط تنفيذ اتفاق السويد.

وذكر الوزير، خالد اليماني خلال لقائه سفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن بلاده تطالب الأمم المتحدة بتسليم الحكومة اليمنية آليات عمل لتنفيذ الاتفاق لدراستها وتحديد الموقف منها.

وأضاف "ميليشيات الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار وتعزيز قواتها وحفر الخنادق في الحديدة"، وذلك بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وتابع "التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة"، مؤكدا دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن.

وأشار اليماني إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الآن.

كما لفت إلى أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، مطالبا بتكريس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض.