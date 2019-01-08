عقب توجيهات الملك سلمان... السعودية تبدأ تنفيذ قرار يخص اليمنيين

بدأت الجهات المختصة في السعودية، تنفيذ قرار يخص اليمنيين المتواجدين في المملكة عقب توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتم البدء في تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة".

وتابعت المديرية "أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، الذين انتهت صلاحية هوية "زائر" الممنوحة لهم، عليهم اتباع الخطوات الموضحة في حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت "أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، الذين انتهت صلاحية هوية "زائر" الممنوحة لهم، عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد، وذلك بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمديد الزيارة وإصدار هوية "زائر" لهم، وذلك من تاريخ نهاية مدة صلاحيتها المحددة في الهويات الممنوحة لهم".

وأهابت المديرية العامة للجوازات بأبناء الجمهورية اليمنية، المقيمين في المملكة، الحاصلين على هوية "زائر"، المبادرة إلى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم.