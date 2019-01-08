"ابشر"... خبر سعيد تعلنه الداخلية السعودية للمرأة

وكان التقدم للوظائف الشاغرة يتم عبر منصة "أبشر توظيف"، مع وجود بعض الشروط الواجب توافرها.
واشترطت الداخلية السعودية في المتقدمات، أن تكون سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
ويتعين على المتقدمات ألا يسبق لها التعيين في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
وينبغي على المتقدمة أن تملك هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وقت التقديم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)