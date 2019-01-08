"ابشر"... خبر سعيد تعلنه الداخلية السعودية للمرأة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، التابعة لوزارة الداخلية، نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي في المديرية العامة للجوازات برتبة جندي.

وكان التقدم للوظائف الشاغرة يتم عبر منصة "أبشر توظيف"، مع وجود بعض الشروط الواجب توافرها.

واشترطت الداخلية السعودية في المتقدمات، أن تكون سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

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كما يجب على المتقدمة أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويتعين على المتقدمات ألا يسبق لها التعيين في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

وينبغي على المتقدمة أن تملك هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وقت التقديم.