"تعديل نظام الحج" قيد الدراسة في دولة عربية

بدأت دولة عربية بإعادة النظر بنظام الحج المعمول به حاليا في البلاد والذي يتم من خلاله اختيار الحجاج ضمن بعثاتها الرسمية.

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وصرح مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية في الأردن أن مجلس الأوقاف الذي يعتبر أعلى مرجع مسؤول في الوزارة، يدرس إعادة النظر بنظام الحج المعمول به حاليا والذي يتم من خلاله اختيار حجاج المملكة ضمن بعثاتها الرسمية. بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

وبرر مجلس الأوقاف الأردني رغبته هذه بهدف إعطاء فرصة أكبر للشباب لأداء فريضة الحج وذلك من خلال إدخال نظام القرعة على جزء من "الكوتا" الرسمية إضافة إلى معيار السن المعمول به حاليا والذي يختار الأكبر سنا.

واعتبر المصدر أن إدخال نظام القرعة على جزء من كوتة المملكة سيؤدي إلى نقلة كبيرة في تطوير نظام اختيار الحجاج الأردنيين ويعطي الفرصة أمام الشباب الراغب بأداء فريضة الحج، مبينا أن الوزارة عملت بهذا النظام في سنوات سابقة وأثبت نجاحه في تنويع الفئات العمرية للحجاج الأردنيين.

يشار إلى أن مجلس الأوقاف الذي يرأسه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وخلال اجتماعاته الدورية بحث نظام الحج والعمرة المعمول به حاليا واطلع على التقارير السابقة لمواسم الحج والإحصائيات المتعلقة بأعمار الحجاج والتي دفعت المجلس للخروج بنظام عادل يعطي الفرصة للراغبين بأداء فريضة الحج في سن مبكرة مع الإبقاء على معيار كبار السن في اختيار الحجاج ضمن كوتة المملكة.