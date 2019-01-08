في يومها العربي... الأمية ما زالت تمثل أهم التحديات أمام العرب

وأوضح بيان للجامعة العربية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، ورغم ما تبذله الدول العربية من جهود كبيرة وما نفذته من مشروعات وبرامج وحملات وطنية طوال الفترة الماضية، فإن الأمية ما زالت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي، حيث أن الظروف السياسية التي يمر بها من نزاعات وصراعات مسلحة، بالإضافة إلى بعض الموروثات الاجتماعية والثقافية مثل الزواج المبكر والتفكك الأسري والوضع الاقتصادي المحلي وعمل الأطفال والفقر والبطالة وظروف العيش وغيرها، جعلت نسبة الأمية في الوطن العربي مرشحة للزيادة نتيجة عدم التحاق قرابة 13 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.
وأشار البيان إلى أن الجامعة العربية أعدت خطة إعلامية تستخدم كافة وسائل وأجهزة الإعلام من اجل التوعية والتنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة الأمية، وزيادة معدلات القراءة في المناطق الحضرية والريفية والنائية من خلال استخدام الوسائل التقليدية بالإضافة الى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتم اعتماد الخطة الإعلامية وإقرارها من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (49) المنعقدة خلال شهر مايو 2018، كما تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها على اطلاق الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والذي سيكون منصة تفاعلية تتضمن الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة الى المنظمات العربية والإقليمية العاملة في هذا المجال".
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