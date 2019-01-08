في يومها العربي... الأمية ما زالت تمثل أهم التحديات أمام العرب

قالت جامعة الدول العربية إن احتفال الدول دولنا باليوم العربي لمحو الأمية في 8 يناير/ كانون الثاني من كل عام، هو فرصة للتذكير بهذا التحدي الذي يمثل عائق أمام جهود التقدم والتنمية، ويسلط الضوء على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للامية.

وأوضح بيان للجامعة العربية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، ورغم ما تبذله الدول العربية من جهود كبيرة وما نفذته من مشروعات وبرامج وحملات وطنية طوال الفترة الماضية، فإن الأمية ما زالت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي، حيث أن الظروف السياسية التي يمر بها من نزاعات وصراعات مسلحة، بالإضافة إلى بعض الموروثات الاجتماعية والثقافية مثل الزواج المبكر والتفكك الأسري والوضع الاقتصادي المحلي وعمل الأطفال والفقر والبطالة وظروف العيش وغيرها، جعلت نسبة الأمية في الوطن العربي مرشحة للزيادة نتيجة عدم التحاق قرابة 13 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.

© AP Photo / Hassan Ammar المنامة تواصل محو "الأمية الإلكترونية"... وهذه نسبة الأمية في البحرين

وتابع البيان "تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي على بذل كل جهد من أجل مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية، ولا يمثل التحدي العمل على محو الأمية الابجدية والإلمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط، ولكن يتضمن هذا التحدي العمل على محو الامية الرقمية والثقافية وصولا إلى مجتمع المعرفة، وفي هذا الإطار اعتمدت القمة العربية المبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية خلال الدورة 25 للقمة العربية التي انعقدت في الكويت عام 2014 إعلان العقد الحالي عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال اعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات (2015-2024)، وعقدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها من الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني أربعة اجتماعات للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية ، للعمل على وضع أهداف العقد العربي لمحو الأمية موضع التنفيذ".

وأشار البيان إلى أن الجامعة العربية أعدت خطة إعلامية تستخدم كافة وسائل وأجهزة الإعلام من اجل التوعية والتنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة الأمية، وزيادة معدلات القراءة في المناطق الحضرية والريفية والنائية من خلال استخدام الوسائل التقليدية بالإضافة الى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتم اعتماد الخطة الإعلامية وإقرارها من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (49) المنعقدة خلال شهر مايو 2018، كما تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها على اطلاق الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والذي سيكون منصة تفاعلية تتضمن الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة الى المنظمات العربية والإقليمية العاملة في هذا المجال".