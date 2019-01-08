بالفيديو... سعودي يقطع مسافة قياسية بدراجته لهذا الغرض

ووصل الرحالة السعودي، فهد اليحيا، سفير الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، إلى أبوظبي، بعد أن قطع مسافة 1000 كيلومترا، قادما من العاصمة السعودية الرياض، من أجل دعم المنتخب السعودي في مشواره في كأس آسيا لكرة القدم، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وكان في استقبال اليحيا عند وصولة أبوظبي، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في مقر المجلس في مدينة زايد الرياضية.

وأشار فهد اليحيا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصل فيها إلى أبوظبي عبر دراجته الهوائية، ولكن هذه المرة ستكون مختلفة من خلال دعمه لمنتخب بلادي في كأس آسيا.

وقال: "أشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة، بدءا من الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي استقبلني بحفاوة، وأتمنى التوفيق لمنتخب بلادي في مبارياته في البطولة القارية الأكبر".

ويستهل الأخضر السعودي مشواره، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الإمارات، بمواجهة كوريا الشمالية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي قطر ولبنان.

بينما ستقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة، غدا الأربعاء، حيث تلتقي قطر مع لبنان على ملعب هزاع بن زايد في العين.

ويتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، المنتخبان الحاصلان على المركز الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.