تسجيل
18:43 08 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مجزرة سبايكر

    الكشف عن حقيقة المقبرة الجماعية في بابل بالعراق

    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    كشف مجلس محافظة بابل العراقية حقيقة العثور على مقبرة جماعية في قضاء المحاويل شمال بابل والجهات التي تقف ورائها.

    وأماط مجلس محافظة بابل في العراق اللثام، اليوم الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير، عن حقيقة العثور على مقبرة جماعية في قضاء المحاويل شمال بابل والجهات التي تقف ورائها.

    وفي تصريحات خاصة نقلها موقع "المعلومة"، ذكر مصدر في المجلس إن القوات الأمنية ألقت القبض على أحد الإرهابيين وفق المادة أربعة من قانون الإرهاب وهو متورط بعدة جرائم.

    قصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش
    © AP Photo / Osama Sami
    شاهد عيان يروي تفاصيل مجزرة "أشلاء بابل المعلقة"

    وأضاف المصدر أن الإرهابي اعترف أثناء التحقيق بقتل العديد من المواطنين ودفنهم بمقبرة جماعية بقضاء المحاويل شمال بابل بالاتفاق مع مجموعة من المتهمين الآخرين.

    وكشف المصدر عن أن "القوات الأمنية عثرت على المقبرة وتجري عمليات التحقيق لاستكمال المعلومات". لافتا إلى أن "التحقيق سيتجه إلى تحليل الحمض النووي DNA  لمعرفة عائديه الجثث وتاريخ قتلهم".

    وعلى اعتبار أن هناك متورطين آخرين في ارتكاب هذه المجزرة، أفاد المصدر للمعلومة أن المجلس بانتظار استكمال التحقيقات من القوات الأمنية للقبض على بقية المتهمين بالقضية".

    وعانت بابل العراقية من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وجرائمه التي طالت الكبير والصغير هناك.

    كما دونت بابل التاريخية العراقية في آذار/ مارس عام 2016 تاريخا دمويا لأطفال مزقت أشلاؤهم وعلقت في ملعب شعبي لكرة القدم بتفجير انتحاري نفذه مراهق "داعشي" حول الأجساد الغضة إلى مقبرة تتردد إليها الأمهات يوميا لإيقاد الشموع وعيدان البخور استذكارا لصغارهن الذين قتلوا فقط لأنهم يمرحون.

    وراح ضحية تلك المجزرة أكثر من 32 قتيلا، وأكثر من 80 جريحا، غالبيتهم أطفال حضروا للاستمتاع باحتفاء التتويج وتعليق الميداليات الذهبية والفضية على صدور اللاعبين.

    انظر أيضا:

    من بابل إلى بغداد... معرض تشكيلي في ضيافة موسكو
    اللجنة الأمنية في بابل تكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة الهجوم الإرهابي في وسط العراق
    مقتل أشهر مصوري بابل على يد "داعش" في غرب العراق
    اعتقال مفتي "داعش" في بابل
    بوشكين وبرج بابل واليوم العالمي للترجمة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار العراق, مقبرة, مجزرة, الأمن العراقي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    السياح على جبل آي بيتري في شبه جزيرة القرم الروسية
    شاهد السياحة والاستجمام في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك