الرئاسة العراقية تكشف أهداف زيارة برهم صالح إلى قطر

كشفت رئاسة الجمهورية العراقية، الثلاثاء، عن أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس برهم صالح خلال زيارته المقررة الخميس المقبل إلى قطر.

وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن "زيارة الرئيس برهم صالح إلى قطر تأتي ضمن انفتاح العراق نحو تعزيز علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي واستكمالا للزيارات السابقة والتي شملت كل من الكويت والإمارات والأردن وإيران والسعودية وتركيا".

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"سيتم بحث ملف إعادة الإعمار في العراق، وأهمية المساهمة العربية والإقليمية والدولية في تأهيل المدن المحررة، وكذلك المشاركة في مشاريع الاستثمار في عموم البلاد التي أصبحت سوقا مفتوحة أمام جميع الأشقاء والأصدقاء في سياق خطط الحكومة العراقية لتطوير الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار"، بحسب البيان.

ولفت الفيلي إلى أن الزيارة ستبحث "التنسيق الأمني وتأكيد أهمية مكافحة الإرهاب في المنطقة وعدم إفساح المجال لبقاياه بالتحرك وتهديد مدننا وشعوبنا من جديد، والعمل المشترك لتجاوز تداعيات الإرهاب عبر البناء والإعمار والانطلاق نحو تنمية سريعة وتوفير فرص العمل".

واشار الى أن "الرئيس يؤكد أهمية انعقاد حوار عربي وإقليمي شامل بمشاركة الجميع لإنهاء النزاعات والصراعات، وجهود العمل السلمي المشترك لتجاوز الخلافات والشروع في تنمية شاملة على أساس المصالح المشتركة تنعكس إيجابا على شعوب المنطقة التي عانت الكثير".