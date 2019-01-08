رغم نفي البنتاغون... الولايات المتحدة تقلص قواتها في الصومال

وذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص قواتها العاملة في الصومال، وهي القوات التي تعمل للهجوم على المتمردين من الشباب الصومالي، في إشارة قوية إلى سحب واشنطن لقواتها العسكرية حول العالم.البنتاغون الأمريكي تعتزم الاستمرار في الصومال للقضاء على حركة الشباب الصومالية، وذلك رغم نية الإدارة الأمريكية تقليص القوات العسكرية الأمريكية العاملة خارج أراضيها، في محاولة لإجراء تغيير استراتيجي.
وأشارت المجلة إلى أن هناك ما يزيد عن 500 أمريكيا يعملون في الصومال، ما بين جنود ومدنيين عاديين.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انسحاب قواته من سوريا، وذلك في التاسع عشر من الشهر الماضي.
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