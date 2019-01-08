رغم نفي البنتاغون... الولايات المتحدة تقلص قواتها في الصومال

وذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص قواتها العاملة في الصومال، وهي القوات التي تعمل للهجوم على المتمردين من الشباب الصومالي، في إشارة قوية إلى سحب واشنطن لقواتها العسكرية حول العالم.

ERIC THAYER على خلفية الانسحاب من سوريا... مستشار الأمن القومي الأمريكي في إسرائيل