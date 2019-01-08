وزارة الداخلية في غزة تقبض على 45 فلسطينيا بتهمة التخابر مع إسرائيل

رام الله — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "اعتقال 45 عميلا فلسطينا متعاونا مع إسرائيل بعد كشف الوحدة الخاصة الإسرائيلية شرق خانيونس قبل شهور".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM الإعدام لـ6 أشخاص والأشغال الشاقة لـ7 بتهمة التخابر مع إسرائيل

وأضاف البيان: "نوجه رسالة للاحتلال وعملائه، بأن العملاء في غزة هم في قبضة الأجهزة الأمنية حيث أن الأجهزة الأمنية قادرة على إحباط تحركات عملاء الاحتلال".

وكانت وزارة الداخلية بقطاع غزة أعلنت في شهر ديسمبر/كانون الأول، إن "القضاء العسكري أصدر 13 حكمًا لمدانين بالتخابر مع الاحتلال بينهم 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة".

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنه تم إصدار أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة على عدد من المتعاونين مع إسرائيل، محذرة من مصير مشابه لمن يتعاون مع الاحتلال، بحسب تعبيرها.

وقال الناطق باسم الداخلية، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن "القضاء العسكري أصدر 13 حكماً لمدانين بالتخابر مع الاحتلال، بينهم 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة".